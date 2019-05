Racedagen Zandvoort worden de dagen van de Moderne Mobiliteit

Je zult me nooit horen zeggen dat een Formule 1-rit in Nederland een slecht idee is. Ik ben zo iemand die vreugdevol in de handjes klapt wanneer een grote wielerronde ons land aandoet. Ik snap dat andere mensen dat hebben wanneer Verstappen c.s. Nederland aandoen. Dat men ook voor Assen had kunnen kiezen in plaats van voor Zandvoort en dat er vele argumenten zijn waarom die plek een betere keus was geweest: soit. Genoeg over geschreven. Hoef ik niet te doen.