Racistische appjes van Baudet? In het Brabantse provinciehuis malen ze er niet om

Maleisi­sche regering: politie heeft juist gehandeld in zaak Ivana Smit

10 februari De politie heeft juist gehandeld in de zaak Ivana Smit. Alle procedures zijn gevolgd en er is naar eer en geweten onderzoek naar haar dood verricht. Dat meldt de Maleisische regering in een verweerschrift in de civiele zaak die de familie Smit heeft aangespannen.