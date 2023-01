Racistische leuzen geprojecteerd op Erasmusbrug tijdens jaarwisseling

Waar de projectie vandaan kwam is nog niet precies duidelijk, dat moet blijken uit onderzoek, aldus de politie. Ook is nog niet zeker of het überhaupt strafbaar is om dit soort teksten te projecteren. ,,Dat is een van de dingen die we gaan onderzoeken.”

Eén van de leuzen was ‘we must secure the existence of our people and a future for white children’, een leus die in Amerika in alt-right kringen gebruikt wordt. Op sociale media worden beelden gedeeld van de projecties. ,,Een schande”, reageert een twitteraar.