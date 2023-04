Rai Vloet in hoger beroep tegen straf voor doodrijden Gio (4): ‘Omdat ook justitie in beroep gaat’

Profvoetballer Rai Vloet gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij kreeg van de rechtbank in Haarlem voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een 4-jarig jongetje overleed. Dat laat zijn advocaat Erik Thomas weten aan deze site. ,,We moeten wel, nu ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.’’

Thomas reageert daarmee op een bericht dat hij vandaag kreeg van het Openbaar Ministerie dat beroep zal worden aangetekend tegen de straf die Rai Vloet 3 april kreeg: 2,5 jaar cel. Justitie had in maart tijdens de behandeling van de zaak 3,5 jaar cel geëist. De straf pakte dus een jaar lager uit.

Waarom justitie in beroep gaat, is nog onduidelijk. Justitie in Noord-Holland heeft nog geen bericht naar buiten gebracht en wil nog niet reageren. Beide partijen hebben tot en met maandag de tijd om beroep aan te tekenen en kunnen dat ook nog intrekken tot en met die dag. ,,En als zij het intrekken op het laatste moment en wij hebben niks ingediend, dan is de straf ineens onherroepelijk’’, zegt Thomas. ,,Daarom zullen wij nu ook hoger beroep aantekenen.’’

200 kilometer per uur

De nu 27-jarige Vloet reed in november 2021 op de A4 bij Hoofddorp rond de 200 kilometer per uur én had te veel gedronken. Hij was op een feestje geweest. Op de A4 knalde hij op de auto van een gezin. De 4-jarige Gio raakte zo ernstig gewond door de klap dat hij kort daarna overleed. Vloet loog in eerste instantie over wie er achter het stuur zat, hij was samen met een vriend.

Rai Vloet speelde op dat moment voor Heracles, maar moest door dit incident vertrekken en voetbalt nu ver weg in Rusland bij FK Oeral. Zijn contract loopt nog tot eind volgend jaar. Hij kan in principe wegblijven omdat de Nederlandse justitie hem niet in Rusland kan arresteren en het bijna onmogelijk is geworden hem te laten uitleveren. Vloet heeft echter al eerder laten weten dat hij zijn straf gewoon wil uitzitten en geen ‘voortvluchtige’ wil worden.

Toch zal het uitzitten van zijn celstraf waarschijnlijk het einde van zijn carrière betekenen. Als er geen hoger beroep zou komen, had Vloet normaal gesproken binnen enkele maanden een oproep gekregen om aan zijn celstraf te beginnen. Hij kan in theorie ook gewoon wegblijven tot aan het eind van zijn contract bij FK Oeral en dan naar Nederland komen.