Ramen van zeven woningen in Rotterdam beschadigd door explosie

Corona eist zware tol in 's lands grootste brandhaard Bunschoten: ‘Nog nooit zó veel begrafenis­sen gehad’

9 januari De Bunschoter uitvaartverzorger Roelof van Asselt stond nog nooit zo vaak bij een geopend graf als in december. Al wekenlang domineert zijn dorp de coronalijsten met het relatief hoogste aantal besmettingen. Ook de oversterfte is ongekend hoog. Bijna iedereen kent wel iemand die aan het coronavirus is overleden.