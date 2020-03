Ranco mag hoogzwangere vriendin niet bezoeken: ‘Ik zie haar pas bij de bevalling’

De laatste weken van de zwangerschap van Pauline Todd hadden een feest moeten zijn. Het loopt anders. Door een vermoedelijke zwangerschapsvergiftiging ligt ze sinds zondag in het ziekenhuis in Terneuzen. Vriend Ranco Bogaard mag haar vanwege de maatregelen die zijn getroffen rond het coronavirus al die tijd niet bijstaan. ,,Ik zie haar pas tijdens de bevalling.”

Ranco kan zijn situatie in perspectief plaatsen. ,,Anderen zitten in een nog veel lastiger parket. Als je als kind niet naar je opa of oma toe kan die in een zieken- of verzorgingshuis op sterven ligt, is het nog veel erger. Dat moet verschrikkelijk zijn. Wij wachten op goed nieuws: de geboorte van onze baby”, vertelt de inwoner van Sluis.

Zwangerschapsvergiftiging

Toch is het ook voor hem een spannende tijd. Vriendin Pauline is 35 weken zwanger en ‘moet nog een tijdje’. Wanneer Ranco zijn geliefde weer mag zien, weet hij echter niet. ,,Zondagmiddag moesten we om 12.00 uur in het ziekenhuis van Terneuzen zijn. Daar bleek dat de eiwitwaarden in haar urine te hoog waren, vermoedelijk door een zwangerschapsvergiftiging. Pauline moet daarom tot de bevalling in het ziekenhuis blijven.”

Ranco mag haar tot die tijd niet bezoeken, vanwege de maatregelen die ZorgSaam heeft getroffen rond het coronavirus. ,,Dat is volkomen te begrijpen. Het is wel vervelend en emotioneel. Zeker nu wil je er altijd voor haar zijn. De laatste weken moeten leuk zijn, maar je wordt buitenspel gezet.” Zondag heeft hij nog een koffer met spullen van zijn vriendin afgegeven.

Geen knuffel

Hij is redelijk nuchter onder de situatie. ,,Haar gezondheid is het allerbelangrijkste. Ze ligt daar goed, slaat zich er wel doorheen.” Desondanks zijn het spannende tijden voor het koppel. ,,Het is Paulines eerste zwangerschap, dus alles is nieuw voor haar. Via de telefoon en FaceTime ben ik er wel, maar dat is toch anders. Je wilt elkaar het liefst een knuffel geven, maar dat kan niet. Je wordt uit elkaar getrokken.”

