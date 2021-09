Ranja en knakworst in het ziekenhuis, ‘dat kan echt niet’. Dit is de strijd van huisarts Iris

Agenten wisselden foto's uit van lijken: ‘Haha, mooie hè. Precies het kopje draf’

23 september Collega’s waren een ‘stinktrut’ of ‘klapkut’. Een groep agenten uit het Limburgse Horst ging zelfs zo ver in hun onderlinge whatsappjes dat ze foto’s deelden van lijken. ‘Hahahaha mooie he. Precies het kopje draf’, luidde het commentaar.