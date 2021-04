Rapport: Misstanden rond migranten vergelijkbaar met toeslagenaffaire

Verstande­lijk beperkte man sloeg vrouw in supermarkt bijna dood: ‘Waarom hielp niemand?’

9 april Als de ernstig verstandelijk beperkte en psychotische Hamdi M. (31) in de zomer van 2019 een supermarkt in Almelo binnenloopt, ziet hij een vrouw. Hij herkent in haar degene die in China een kind opblies en valt haar aan. Bijna twee jaar later hoort zij de klappen nog nagalmen in haar hoofd.