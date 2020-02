Raquel (31) ging twee keer per week onder de zonnebank, nu heeft ze huidkanker

,,Er was altijd wel een stemmetje in mijn achterhoofd dat zei: het is slecht voor je huid’’, zegt Raquel (30). ,,Als ik de tijd terug kon draaien, was ik nooit onder de zonnebank gegaan. Had ik maar geweten hoe slecht de zonnebank echt is.’’



Vanaf haar 17de ging de Rotterdamse met regelmaat onder de zonnebank. ,,Ik had een schoonmoeder met een eigen zonnestudio. Ik ging twee keer in de week. Ik voelde me er lekker bij en zag er goed uit. Het leek net of ik het hele jaar door op vakantie ging.’’