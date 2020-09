Rat vindt 39 landmijnen en krijgt nu de hoogste dapperheidsonderscheiding

Een rat die in Cambodja feilloos landmijnen weet op te sporen heeft in Groot-Brittannië de hoogste dapperheidsonderscheiding gekregen. De snuffelkoning wist maar liefst 39 verborgen explosieven te vinden. Hij mag nu bijna met pensioen.

Magawa weegt 1,2 kilo, is 70 centimeter groot en weet sneller een landmijn te traceren dan militairen met een metaaldetector. Zij hebben al snel een dag of vier nodig om een gebied ter grootte van een tennisveld af te speuren. Magawa kan dat dankzij een uitstekende neus in minder dan een half uur. Hij gaat af op de geur van TNT en laat zich niet afleiden door andere rondslingerende metalen. Heeft Magawa beet, dan krabt hij in de grond en weten zijn begeleiders genoeg; hier ligt weer een landmijn. De speurneus zelf ontvangt in ruil een lekker hapje.

Volledig scherm Elke morgen speurt Magawa een half uurtje naar landmijnen. Heeft hij beet dan wordt hij beloond met een lekker hapje. © EPA

Omdat de rat zo licht is, loopt hij moeiteloos door de vele mijnenvelden die in het land zijn neergelegd tijdens dertig jaar oorlog. In totaal zijn 64.000 mensen door mijnen omgekomen. Geschat wordt dat er nog altijd zo’n zes miljoen explosieven in de grond zijn verstopt.

De afgelopen jaren was Magawa elke dag met zijn baasjes een half uur op stap. In totaal doorzocht hij een gebied van zo’n twintig voetbalvelden en vond hij niet alleen de 39 landmijnen, maar ook 28 stuks niet ontplofte andere munitie.

Volledig scherm Magawa helpt met zijn speurwerk nieuwe slachtoffers voorkomen. In totaal kwamen 64.000 mensen om in Cambodja door landmijnen. © EPA

De 7-jarige Magawa is geboren en getraind in Tanzania en is met zijn vondsten de meest succesvolle mijnensnuffelaar van de Belgische hulporganisatie APOPO. Daarmee heeft hij zijn eigen gouden medaille dik verdiend. Zijn baasjes zijn maar wat blij met de hoge dapperheidsonderscheiding. ,,Dit is een grote eer voor ons”, zei Christophe Cox, algemeen directeur van APOPO. ,,Zeker voor onze trainers, die elke dag vroeg opstaan om ’s ochtends met de dieren te werken. Maar dit is ook een grote gebeurtenis voor alle mensen van Cambodja, en iedereen over heel de wereld die lijdt door landmijnen. Deze medaille brengt het probleem van landmijnen wereldwijd onder de aandacht.”

De PDSA-medaille staat gelijk aan de Britse militaire dapperheidsonderscheiding ‘George Cross’, maar dan dus voor dieren. Het is voor het eerst dat een rat de medaille krijgt. Honden, paarden, duiven en een kat gingen Magawa voor.

Volledig scherm Magawa is opgegroeid en getraind bij de Belgische hulporganisatie APOPO. Zij zijn maar wat trots op hun snuffelkoning. © via REUTERS

