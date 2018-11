Razende herdershond richt slachting aan onder Drentse schaapskudde

Carolien Visser, herder van de Witterveldkudde, is flink aangeslagen. De Mechelse herder van een hondenschool in Bovensmilde heeft zo’n drie kwartier ‘rond geraasd’ tussen de drachtige schapen. Getuigen zagen dat het dier niet aangelijnd was. ,,Wat me het boost maakt, is dat er eerder ook een bijtincident met dezelfde herdershond is geweest’’, zegt ze tegen Dagblad van het Noorden . De kudde van 325 schapen begraast ’s zomers een natuurgebied bij Assen, maar overwinteren bij schaapskooi Witterveld. ,,Het is vlakbij Bovensmilde. De eigenaar van de herdershond heb ik al gesproken’’, vertelt Visser. De hondenbezitter kwam na het eerdere incident, nu zes weken terug, een bloemetje brengen, waarna werd afgesproken de nog jonge hond aan de lijn te houden. Lees verder onder de foto

Oren kwijt

Zaterdag ging het opnieuw mis. De hond beet twee schapen de strot af en vijftien andere dieren liepen verwondingen aan de kop op. Sommigen missen een oor. Een aantal dieren loopt kreupel, omdat de herdershond ze heeft opgejaagd. ,,Ik hou van honden’’, zegt Visser, ,,maar dit beest is gewoon een moordenaar. Dit was niet gebeurd als het dier gewoon aangelijnd was.’’



Zelf waren Visser en haar partner niet thuis toen de hond huis hield. ,,Toen we van buren hoorden wat er gebeurd was, zijn we zo snel mogelijk teruggekomen.’’ Wat ze aantroffen was schrikwekkend. Hoe groot de schade werkelijk is, kunnen ze pas zien zodra de schapen worden geschoren. ,,Hopelijk valt het mee.”



Visser:,,Ze moeten over een paar weken lammeren. De schapen zijn door de aanval van de hond extreem gestrest. Ik hoop dat hun lammetjes daar geen last van krijgen.’’ De herder doet aangifte tegen de eigenaar van de hond. Ook eist ze volgens de krant een schadevergoeding en een uitlaatverbod. ,,Je kunt het er niet bij laten zitten’’, laat de schapendrijfster weten.