Realityster Barbie weer naar ziekenhuis: 'Ze liet zich zo uit het raam glijden'

Volgens de overbuurman viel het eerst op dat een van de kinderen van Barbie alleen op straat liep. Buren belden vervolgens aan bij de realityster, die volgens de overbuurman 'sinds een maand of twee' in de Korbootstraat woont. ,,Maar ze deed niet open.'' Volgens hem is het kind daarna naar familieleden gebracht.



Daarna zag hij hoe Samantha de Jong in het geopende raam op de eerste verdieping ging zitten, enkele meters boven straatniveau. ,,We zeiden nog tegen elkaar, die valt zo naar beneden.'' Daarna liet Barbie zich volgens de buurman 'naar beneden glijden'. Ze had een mes in haar hand. Barbie stond nog even op en zakte vervolgens weer in elkaar. De politie was met meerdere wagens heel snel ter plekke.



De politie in Den Haag wil niet bevestigen dat het om De Jong gaat. Wel dat er ter plekke een persoon op straat lag 'die is overgedragen aan het zorgkader'. Een paar maanden geleden had Barbie (28) ernstige psychische problemen en moest ze na overmatig drugsgebruik en een zelfmoordpoging worden afgevoerd naar het ziekenhuis.