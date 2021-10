Rechtbank blokkeert huisuitzetting van gedupeerde toeslagenaffaire

VIDEO Problemen door gas in Groningen zijn nationale crisis die eigen minister verdient, aldus ombudsman

25 oktober De gevolgen van de gaswinning in Groningen moeten worden gezien als nationale crisis en daar moet het kabinet ook naar handelen. Dat adviseert ombudsman Reinier van Zutphen in een vandaag verschenen reconstructie. Er moet volgens hem een speciale minister of staatssecretaris komen om de problemen op te lossen.