Rechtbank gaat in op details MH17-ramp: ‘Muisstil in de zaal’

Foto's van het gereconstrueerde vliegtuigwrak moeten duidelijk maken waar ontplofte metaaldeeltjes vlucht MH17 op tien kilometer hoogte raakten. Waar MH17, met 298 inzittenden aan boord met 915 kilometer per uur over Oost-Oekraïne vlogen, kwam een raket met 2800 kilometer per uur ze tegemoet. Binnen 17 meter van het vliegtuig ontplofte de warhead, een ring van rondvliegende metalen deeltjes uitspuwend die het vliegtuig openreten.

Zo luidt althans de visie van het Openbaar Ministerie in het strafdossier, dat de rechtbank nu behandelt. Uit de onderzoeksbevindingen moet blijken dat de ontploffing het vliegtuig van links heeft geraakt. Het vliegtuigwrak vertoont daar inslaande gaten, waar er aan de rechterzijde uitgaande gaten te zien zijn. Ook schampschade en ‘beroeting’ op de aluminium platen van het vliegtuig ondersteunen die theorie. Verschillende experts concluderen dat het schadebeeld op het vliegtuig overeenkomstig is met dat van een Buk-raket.

Metalen deeltjes in lichamen

De inhoudelijke behandeling van het MH17-proces is voor de nabestaanden niet makkelijk, waarschuwt de rechtbank. Met name als het gaat om de metalen deeltjes die in lichamen zijn aangetroffen. Delen van vlindervormige metalen deeltjes bijvoorbeeld, die kenmerkend zijn voor de Buk 9M31M1-raket.

In de zittingszaal voor de nabestaanden kun je een speld horen vallen, vertelt nabestaande Anton Kotte. ,,Het is muisstil. Wat ons opvalt, is de zorgvuldige manier waarop de rechtbank de onderzoeksfeiten behandelt. Voor hen moet dit toch ook indruk maken. Ze zijn laatst bij de schouw van het vliegtuig geweest. Zij zijn toch ook niet van beton?”

,,Vaak kun je na enkele dagen niets meer zien aan een plaats delict”, zegt Kotte. ,,Dat is hier wel anders. Toen ik door het gereconstrueerde vliegtuigwrak liep en ik sta bij de cockpit, dan draai ik me om en zie de kruin van mijn oudste zoon tussen de passagiers. Ik ben blij dat het allemaal zo snel gegaan is. Waarschijnlijk heeft niemand iets gemerkt.”

Chain of command

Deze week gaat de rechtbank in op het onderzoeksdossier, dat 65.000 pagina’s dik is en honderden uren aan geluids- en videomateriaal bevat. Centrale vragen zijn: Is vlucht MH17 neergehaald door een Buk-raket? Vanwaar is die raket dan afgevuurd? En wat was de betrokkenheid van de vier verdachten, Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko. Normaal gesproken bespreekt de rechtbank het dossier met de verdachten, maar die verblijven in Rusland en komen niet naar het proces.

De vier maakten in die periode onderdeel uit van de chain of command bij de rebellen en zouden daarom een rol hebben gespeeld bij het transport van de raket. Ze zijn aangeklaagd voor moord op 298 mensen. Wie daadwerkelijk op de knop van de lanceerinstallatie heeft gedrukt en wie het bevel tot vuren gaf, is nog onbekend.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Bij de crash kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 193 Nederlanders. Volgens het OM gebeurde dat door een Buk-raket van de 53ste brigade van het Russische leger. Die raketinstallatie zou de grens over zijn gereden om pro-Russische rebellen in het gebied te ondersteunen.

Volledig scherm Nabestaande Rob Fredriksz staat de pers te woord bij het Justitieel Complex Schiphol waar de inhoudelijke behandeling is van de MH17-strafzaak. © ANP