Rechtbank: Politie mocht ex-bajesklant laten aanpappen met Hells Angels en drugstransport onderscheppen

De inzet van de burgerinfiltrant, met codenaam A-4110, was volgens het Openbaar Ministerie (OM) cruciaal om zicht te krijgen op de criminele activiteiten van de groep verdachten. De voormalige bajesklant papte als undercover van de politie aan met onder meer leden van de Hells Angels in Harlingen.

In de zaak kregen vijftien verdachten tussen de 25 en 73 jaar oud tot zeven jaar celstraf opgelegd. Zij waren betrokken bij drugstransporten naar onder meer Australië en Scandinavië, witwassen, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het OM had celstraffen tot acht jaar geëist. Vijf overige verdachten werden door de rechtbank vrijgesproken.

Finland

De verdachten werden op 2 maart 2020 opgepakt toen de politie op snelweg A7 vlak voor de Duitse grens een drugstransport van 86 pakketten onderschepte. De harddrugs waren onderweg naar Finland. Liefst 170 politie- en Defensiemedewerkers waren betrokken bij de actie, die met name slaagde dankzij de inzet van de criminele burgerinfiltrant. Ook is tijdens het onderzoek zicht gekregen op voorbereidingen van een transport van 300 kilo cocaïne van Zuid-Amerika naar Australië.

Het is volgens het OM de eerste maal dat zo’n infiltrant is ingezet sinds het schrappen van het verbod hierop in 2014. De methode is al decennia omstreden en na de geruchtmakende IRT-affaire in de jaren negentig lang taboe.

De advocaten van de verdachten betoogden tijdens de rechtszaak echter dat de inzet van de mol niet volgens de regels is verlopen en dat het zo vergaarde bewijs niet mag meetellen. De criminele infiltrant zou verdachten onder druk hebben gezet, waardoor sprake is van uitlokking. De tot vijf jaar cel veroordeelde Justin S. gaat daarom in hoger beroep, liet zijn raadsman na afloop weten. ,,Voordat hij werd aangesproken door de burgerinfiltrant heeft hij nooit iets met drugs te maken gehad.”

Volledig scherm Eerder maakte de politie bovenstaande graphic over de drugszaak in Friesland. © OM

Toets der kritiek

Volgens de rechtbank is aan de eisen voor de inzet van de burgerinfiltrant in het Friese drugsonderzoek voldaan. Er is volgens de rechtbank toestemming door de minister van Justitie en Veiligheid verleend en A-4110 zou voortdurend zijn aangestuurd door de politie. ,,De wijze waarop A-4110 is begeleid kan de toets der kritiek doorstaan”, aldus de rechter. ,,Aan alle voorwaarden is voldaan.”

Het OM is tevreden met de uitspraak. ,,We voelen ons gesterkt dat de rechtbank onze overwegingen volgt, dat in deze zaak de inzet van de criminele burgerinfiltrant gerechtvaardigd is geweest. Het is een zwaar opsporingsmiddel. Ik kan niet zeggen of deze uitspraak betekent dat het OM de burgerinfiltrant nu vaker in gaat zetten”, aldus de persofficier.

