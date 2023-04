Rechtbank veroordeelt complotdenker Micha Kat tot 28 maanden cel

Complotdenker Micha Kat is dinsdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 28 maanden cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk voor onder meer opruiing en bedreiging. Het Openbaar Ministerie had vier jaar tegen hem geëist .

Kat riep onder meer op tot geweld tegen de rechtspraak, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Algemeen Dagblad. Hij noemde rechters ‘targets’ en riep op journalisten van het AD het werken onmogelijk te maken. ,,Hij heeft voor lief genomen dat anderen zijn woorden letterlijk zouden nemen‘’, zei de rechter. Ook zou hij hebben opgeroepen RIVM-directeur Jaap van Dissel te ontvoeren en te bedreigen. ,,Ernstig’’, noemde de rechter dit.

Pedonetwerken

De rechtbank neemt het Kat zeer kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. ,,Dat hij na het voordragen van de slachtofferverklaring van Van Dissel de RIVM-directeur als schuldige aanwees, is zeer kwalijk.”

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat midden in de coronacrisis samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven te leggen. Van Dissel moest 24 uur per dag bewaakt worden nadat via het Red Pill Journal zijn privéadres was uitgelekt.

Kat en zijn advocaat waren dinsdag niet in de rechtbank aanwezig.

Kat werd in de zomer van 2021 opgepakt in Noord-Ierland en zat sindsdien in voorarrest. Een rechter in Dublin besloot eind augustus vorig jaar dat hij mocht worden overgeleverd aan Nederland. De tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten, gaat van zijn uiteindelijke straf af. Raatgever en Knevel zijn eerder al veroordeeld en zaten hun straffen al uit.

Kat stelde tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden al schreeuwend dat justitie bezig is met een ‘wraakexpeditie’ tegen hem. ,,Hoe kan het dat dit mij overkomt? Heel Nederland bedreigt iedereen. Ook Willem Engel, maar die is met fluwelen handschoentjes aangepakt. Ik zit al negentien maanden in voorarrest.”

Complotdenker Micha Kat schreeuwend in de Noord-Ierse rechtbank (video):

