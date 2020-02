Rechtbank vraagt EU-hof om advies na twijfels over 'sjoemelsigaret'

Half jaar boerkaver­bod: ov-bedrijven tellen nauwelijks nog boerka's in de bus

7 februari Een half jaar na de omstreden invoering van het boerkaverbod komen er vanuit het openbaar vervoer nauwelijks meldingen van vrouwen in boerka’s. Maakt dat de wet een succes of overbodig? Boerkadraagsters gaan er in ieder geval weer tegen demonstreren.