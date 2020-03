Rechtbanken vanaf dinsdag dicht, alleen urgente zaken gaan door

Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Urgent zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Publiek is hier niet welkom.

,,Wij proberen om zoveel mogelijk rechtszaken door te laten gaan”, vertelt woordvoerder Freek Vlemmix van de Rechtspraak. ,,Dus uitspraken waar een straf wordt opgelegd kunnen in principe doorgaan, maar met veel maatregelen. Publiek is niet welkom en er mag maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Inhoudelijke behandelingen worden wel uitgesteld. Bij belangrijke zaken bekijken we de mogelijkheid om uitspraken te livestreamen.



Waar mogelijk zullen de urgente zaken plaatsvinden met gebruikmaking van een telefonische- of videoverbinding. Als het toch noodzakelijk is dat mensen fysiek aanwezig zijn in de rechtszaal, zullen daar passende maatregelen voor worden getroffen. Zo mogen alleen procespartijen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal.

Rechtszaak tramschutter gaat door