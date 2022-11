Rechter: Amsterdam mag omstreden ‘complotdemonstratie’ weghouden van Dam

De Amsterdamse rechter heeft vrijdag in een kort geding besloten dat de demonstratie ‘No war, just peace’ inderdaad verplaatst mocht worden door de gemeente. De organisatie achter de ‘vredesdemonstratie’ is Samen voor Nederland (SvN). Die wil zondag tussen twaalf en vier uur met zo’n vijfduizend mensen protesteren bij het Nationaal Monument op de Dam, om vanuit daar een optocht te houden. Oorspronkelijk was het plan dat complotdenker David Icke hier zou komen spreken.

De gemeente besloot de demonstratie te verplaatsen naar het Museumplein, omdat de openbare orde anders in het geding zou komen – ook omdat er al drie tegendemonstraties zijn aangekondigd. De organisatie liet het daar niet bij zitten en trok naar de rechter, onder meer omdat zij slechte herinneringen heeft aan het Museumplein, waar in coronatijd regelmatig werd geprotesteerd.

Volgens rechter Harry Tijselink gaat het om een rechtmatig besluit. Organisator Michel Reijinga van SvN zegt in een reactie: “We gaan sowieso niet naar het Museumplein.” Hij overweegt de demonstratie te annuleren. Op de vraag of hij dan alsnog op de Dam te vinden zal zijn, antwoordt hij: “Ik ben een Amsterdammer en ik mag koffiedrinken op de Dam als ik dat wil.”

Samen voor Nederland is een organisatie die eerder al veertien demonstraties organiseerde, waar vaak sprekers van Forum voor Democratie langskwamen. De organisatie zat onder meer achter de verboden demonstratie van 2 januari (tijdens de laatste lockdown) op het Museumplein, waar tienduizend mensen samenkwamen. Vier agenten raakten gewond.

Vuurwapengeweld

Het kort geding was aangespannen door SvN-prominent Mordechai Krispijn, die zo’n 4000 euro ophaalde via een crowdfundingsactie. In de rechtbank was een aantal sympathisanten van SvN aanwezig, onder wie Max van den B., de man die met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag stond.

Volledig scherm Mordechai Krispijn (rechts) van Samen voor Nederland arriveert vrijdag bij de rechtbank. © ANP

Volgens SvN-advocaat Max Vermeij ging het om een ‘principiële zaak’. Hij beroept zich daarbij op ongelijke behandeling. “Anti-zwartepietdemonstranten werden in 2020 letterlijk uitgenodigd door de gemeente om te komen demonstreren.”

Vertegenwoordiger van burgemeester Femke Halsema Milou Kappelhof zegt over het besluit van de gemeente: “Naarmate de dagen en uren vorderen, wordt de vrees voor wanordelijkheden ernstiger. Die wanordelijkheden zijn op de Dam niet te beteugelen.” Ze wijst naar oproepen tot vuurwapengeweld die op sociale media rondgaan. Volgens advocaat Vermeij gaat het slechts om twee posts op Twitter en Facebook.

Vuvuzela’s

De gemeente heeft de demonstratie volgens Kappelhof ook naar het Museumplein verplaatst omdat de veiligheid van de demonstranten niet kan worden gegarandeerd, mede vanwege de tegendemonstraties. Die zijn van Antifa, Bij1 en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Het CIDI wilde een fluitconcert houden, volgens advocaat Vermeij ‘kennelijk omdat inhoudelijke argumenten ontbreken.’ SvN-oprichter Michel Reijinga heeft in antwoord daarop zelf 576 gele fluitjes aangeschaft. “Dan kunnen we lekker meefluiten.” Het CIDI is volgens hem in reactie daarop overgestapt op vuvuzela’s in plaats van fluiten.

Advocaat Vermeij gaat niet mee in de vrees voor verstoring van de openbare orde: de optocht in het tweede deel van de demonstratie mag immers wél over de Dam lopen. “Als de politie de optocht kan faciliteren, moet de politie dat ook kunnen als de demonstratie even stilstaat.”

De Dam heeft wegens het Nationaal Monument een symbolische betekenis voor de organisatie, stelt Vermeij. De gemeente heeft ook andere locaties met gedenktekens voorgesteld, maar daar gaat Vermeij niet in mee.

David Icke

De demonstratie van komende zondag ligt al geruime tijd onder vuur wegens de aangekondigde komst van voormalig BBC-sportverslaggever David Icke. Hij verspreidt ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw gepubliceerd pamflet, waarin wordt gesuggereerd dat Joden wereldwijd een geheime samenzwering vormen.

Donderdag heeft het kabinet Icke de toegang tot Nederland geweigerd. De komende twee jaar mag hij daardoor het Schengengebied niet inreizen, blijkt uit een door hem zelf gedeelde foto van de brief die hij heeft ontvangen.

Samen voor Nederland toonde tijdens de zitting een korte video van een Zoom-gesprek tussen Krispijn en David Icke. Daarin beklaagt Icke zich erover dat hij niet door de Nederlandse ‘mainstream media’ is gecontacteerd en zegt hij dat hij geen Holocaustontkenner is.

“Men kiest bij hem het etiketje holocaustontkenner en dat is onterecht,” licht advocaat Vermeij toe.

Videoverbinding

Volgens een politieman die op uitnodiging van de gemeente in de rechtszaal spreekt, heeft de aankondiging van de komst van David Icke gezorgd voor een verharding van de sfeer rondom de demonstratie. “We kunnen dan niet goed de verschillende demonstraties scheiden. Bovendien heb je kans op vermenging van mensen die op zondagmiddag de stad bezoeken.”

De rechter vroeg vrijdag waarom de demonstratie nog doorgaat nu Icke de toegang tot het land is ontzegd. Advocaat Vermeij: “Het gaat om een groter thema van vrede tegen oorlog.” Overigens is niet uitgesloten dat hij via een videoverbinding alsnog de demonstranten zal toespreken, iets wat hij in Amsterdam eerder heeft gedaan.

De leverancier van podiumapparatuur en ledschermen heeft zich vrijdagochtend teruggetrokken. De volgende uitdaging wordt volgens Michel Reijinga dan ook om de benodigde apparatuur binnen nu en zondag te regelen, als de demonstratie doorgaat.

CIDI-demo afgeblazen

Een tegendemonstratie door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) tegen een protest van Samen voor Nederland gaat niet door, meldt het instituut. Er zou een fluitjesdemonstratie plaatsvinden.

Maar volgens de organisatie kan die worden afgelast, omdat “de belangrijkste wensen” van het CIDI zijn ingewilligd. Daarmee doelt de organisatie er enerzijds op dat de Nederlandse regering de antisemitische complotdenker David Icke de toegang tot Nederland heeft ontzegd. En anderzijds dat de gemeente Amsterdam de demonstratie van de rechter mag verplaatsen van de Dam naar het Museumplein, zoals eerder vrijdag bekend werd.

Tijdens de demonstratie van Samen voor Nederland komende zondag zou Icke spreken. Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.