Rechter: Amsterdam mag studenten niet uitsluiten van energietoeslag

De eenmalige energietoeslag van 1300 euro is een landelijke regeling, die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie. De gemeente Amsterdam stelde dat studenten als groep niet vergelijkbaar zijn met mensen die moeten rondkomen van een minimumloon en dus in aanmerking komen voor de toeslag.

Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De groep mensen die in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag is namelijk groter dan minima alleen. ,,Zo vallen onder de regeling ook jongeren van 21 jaar en ouder die aan het begin van hun loopbaan staan en een startsalaris van net boven het minimumloon ontvangen”, aldus de rechtbank. ,,Er zijn studenten die zich wat betreft hun inkomen en woonsituatie in precies dezelfde situatie bevinden als deze groep.” Daarom spreekt de rechtbank van ‘ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen’.

Inkomenseis

De gemeente heeft ook onvoldoende aangetoond dat het uitkeren van de energietoeslag aan studenten tot overcompensatie van die groep zou leiden, vervolgt de rechtbank. Want studenten moeten, net zoals andere aanvragers van de toeslag, aan meer eisen voldoen dan alleen een inkomenseis.

,,De uitspraak betekent niet dat de student de energietoeslag krijgt”, zegt de rechtbank dan ook over de student die de rechtszaak aanspande. Het is namelijk niet duidelijk of hij zelf voldoet aan alle voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag.

De gemeente moet binnen zes weken opnieuw een beslissing nemen over zijn aanvraag.

