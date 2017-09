Rechter: Brabander Arrold mocht terecht niet verder in Miljoenenjacht

Endemol heeft terecht besloten om Miljoenenjacht-deelnemer Arrold van den Hurk niet verder te laten spelen nadat hij 'per ongeluk' op de stopknop had gedrukt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Dat de Brabander per ongeluk op de knop drukte, is inherent aan het spel, vindt de rechtbank.

Dat gebeurde live op tv in het najaar van 2013, alweer vier jaar geleden dus. Banketbakker Arrold van den Hurk uit het Brabantse Son drukte te snel op de stopknop en nam daarmee het aanbod van 125.000 euro van de ‘bank’ aan. Hij zei meteen dat-ie per ongeluk had gedrukt en eigenlijk wilde doorspelen. Zelfs Linda de Mol leek dat goed te vinden. Maar de jury greep in. Arrold had gedrukt, vette pech, einde spel.

Ondanks dat hij 125.000 euro had gewonnen, eindigde de uitzending zuur voor Arrold. Want in de koffer met het onbekende bedrag die hij al had uitgekozen en die hij óók had kunnen winnen, bleek 5 miljoen te zitten. De hoofdprijs.

Spel afmaken

Arrold vecht sindsdien zijn 'verlies' aan. Half juli vroeg hij bij de rechtbank in Amsterdam om een 'verklaring van recht', oftewel: de rechter moest in zijn ogen oordelen dat Endemol het spel niet had mogen afbreken. Tegelijk stelden Arrold en zijn advocaat Peter Plasman voor om het spel alsnog af te maken, maar wel onder de voorwaarde dat Arrold de 125.000 euro alvast mocht houden. Endemol hoonde dat voorstel weg.