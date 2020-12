Rechter buigt zich donderdag over vuurwerkverbod

BOEK Ouders doodgesto­ken Nadine spraken met dader: ‘Gerold gaat voor zijn eigen hachje’

11:58 In 2010 verscheen het boek van Wanda Beemsterboer over haar omgebrachte dochter Nadine. Nu is er al de zestiende druk van Mam, ik bel zo terug. Gedetineerden krijgen het boek gratis en er is een nieuw einde, waarin het zelfs gaat over vergeving.