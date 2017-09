'Rechter Carl zei alleen: mannenurinoir is niet verbóden voor vrouwen'

Het was een onthutsend momentje afgelopen maandag in de Amsterdamse rechtbank. Toen die arme Geerte Piening zonder advocaat probeerde zich onder haar wildplasboete van 140 euro uit te praten, zei Von Meyenfeldt dat ze best ‘naar het mannenurinoir had kunnen gaan’. Half – vooral vrouwelijk – Nederland sloeg op tilt. Katja Schuurman ging tekeer bij De Wereld Draait Door en duizenden vrouwen wilden demonstratief in een plaskrul gaan plassen om te laten zien hoe goor dat is. Waarom toch die 'horkerige' opmerking van Carl von Meyenfeldt? Persrechter Monetta Ulrici legt uit.



Kan ik Carl von Meyenfeldt niet zelf spreken?



,,Rechters geven geen toelichting op een uitgesproken vonnis. Dat zijn de regels. Maar geen zorg, ik zat in de zaal. Ik ben er expres bij gaan zitten omdat er commotie zou kunnen komen.’’