Rechter geeft kabinet weer tik op vingers: ook Turkse asielzoeker mag gezin laten overkomen

Het is, weer, een gevoelige tik op de vingers voor het kabinet. De tijdelijke stop op gezinshereniging maakt onderdeel uit van de asieldeal die het kabinet eind augustus sloot. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen in Nederland mogen nu pas hun gezinsleden naar Nederland halen als ze woonruimte buiten een azc hebben. Dat moet ervoor zorgen dat de overvolle asielzoekerscentra wat meer lucht krijgen. De regel geldt tot eind 2023.

De rechter in Breda is al de tweede rechter in korte tijd die gehakt maakt van de nieuwe regel. Eerder deze maand oordeelde een voorzieningenrechter in Haarlem al dat een Syrische vrouw gewoon haar man en zes minderjarige kinderen naar Nederland mag halen. Staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken) stelde na die uitspraak nog dat het alleen om een voorlopige uitspraak ging en wilde eerst dat een rechter in een bodemprocedure zich zou uitspreken over het beleid voordat hij dat beleid eventueel zou wijzigen.