Rechter in zaak ‘satanische pedonetwerk’ tweemaal gewraakt: verzoeken maandag behandeld

Brand bij eierverwer­kings­be­drijf Raalte, geur van ‘rotte eieren’ trekt over dorp

8:26 Raalte werd vanochtend vroeg wakker met de geur van ‘rotte eieren’. Bij een eierverwerkingsbedrijf in het dorp woedt een brand in een drogerij en in een technische ruimte. De omgeving was afgezet in verband met explosiegevaar.