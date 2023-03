Rechter oordeelt: zorgmedewerkers met long covid hebben nu geen recht op compensatie

De rechtbank in Den Haag vindt dat zorgmedewerkers die door een coronabesmetting in 2020 long covid opliepen, geen recht hebben op collectieve compensatie van de overheid. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd vonnis in een kort geding dat vakbonden CNV en FNV tegen de staat aanspanden.

De rechter vindt dat de schadevergoeding niet kan worden toegewezen in een collectieve procedure. Of gedupeerde zorgmedewerkers recht hebben op schadevergoeding moet van geval tot geval worden beoordeeld. Daarvoor is een beoordeling nodig aan de hand van elke concrete situatie, stelt de rechter. Beoordeeld moet worden waar en onder welke omstandigheden de zorgmedewerkers besmet zijn geraakt.

Ook vindt de rechter niet dat de staat verplicht in overleg moet treden over een financiële regeling voor gedupeerde zorgmedewerkers.

Eisen

In het kort geding tegen de staat, dat vorige maand diende, eisten FNV en CNV voor zorgverleners met long covid die in 2020 ziek werden 22.839 euro per persoon. ,,Deze mensen moesten echt onder specifieke, risicovolle omstandigheden werken’’, zegt Joost Veldt, zorgbestuurder bij CNV. ,,Het ministerie van Volksgezondheid mag daar op worden aangesproken.’’

Minister Conny Helder werkt aan een regeling voor patiënten met long covid in de zorg. Politiek Den Haag wil daar 150 miljoen euro voor vrijmaken. Daarom wil de staat niet ingaan op de eisen. De regeling zou alleen bestemd zijn voor mensen die in de eerste maanden van de pandemie besmet raakten.

De bonden vinden dat álle zorgverleners die in 2020 ziek werden, recht hebben op compensatie. Ook zou de compensatie niet in de plaats van een regeling komen, maar als voorschot moeten dienen. Long covid patiënten hebben nu immers al financiële problemen.

Fouten

In deze krant vertelde een aantal zorgverleners deze week nog eens hoe ze tegen deze zaak aankijken. Ambulancemedewerker Roger Schleipen: ,,Aan het begin van de pandemie zijn fouten gemaakt, waardoor wij onbeschermd ons werk deden. Mijn leven staat daardoor op zijn kop. Is het nou zo lastig om dat toe te geven, sorry te zeggen en mensen te helpen? Als we met de minister of coalitie-Kamerleden praten zeggen ze dat ze zoveel respect voor ons hebben, maar als puntje bij paaltje komt vertragen ze de boel en komen ze niet over de brug. Zo gaat het al heel lang.’’

Volledig scherm Roger Schleipen © Pro Shots/George Deswijzen