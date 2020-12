Rechter: Staat hoeft geen strenger klimaatbeleid te eisen van KLM

Twee zwaargewon­den bij brand in appartemen­ten­com­plex Hen­drik-Ido-Am­bacht

8 december Op de derde etage in een appartementencomplex aan de Heerlijkheid in Hendrik-Ido-Ambacht is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Twee bewoners raakten zwaargewond.