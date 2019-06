Rechter veegt miljoenenboete voor NS van tafel

Rechtbank: raket op gebouw Panorama is geen aanslag op persvrij­heid

14:44 De Amsterdamse rechtbank heeft lagere straffen opgelegd tegen de mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het beschieten van redactiegebouw van tijdschrift Panorama dan het OM had geëist . Richard Z., krijgt vier jaar cel, John P. moet drie jaar de gevangenis in, evenals Mike van den B. De rechtbank noemt de aanslag in tegenstelling tot het OM vanwege het ontbreken van een duidelijk motief géén aanslag op de persvrijheid.