Rechter wijst verzoek om extra geld voor Cornelius Haga Lyceum af

E-sigaret veroor­zaakt longkanker bij muizen: 24/7 alarmlijn voor meldingen van Nederland­se artsen

8:19 De blootstelling aan nicotine bij het dampen van e-sigaretten veroorzaakt longkanker bij muizen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van New York University. De onderzoekers concluderen dat de e-sigaret óók ‘zeer schadelijk’ is voor mensen. Om in Nederland meldingen in kaart te brengen is voor artsen nu een speciaal alarmnummer geopend, dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over de e-sigaret.