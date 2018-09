Rechters en officieren sturen noodkreet

,,De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold'', stelt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. In de brief, in handen van Nieuwsuur, reppen de magistraten over een nijpend tekort aan rechters, officieren van justitie en hun ondersteunend personeel en structurele overbelasting. ,,De veerkracht van de werkvloer, van de magistraten en hun ondersteuning, is niet oneindig.''