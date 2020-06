Rechtszaak fatale flatbrand Arnhem is op 16 juni achter gesloten deuren

Meer treinen, maar reizigers lijken het nog even aan te kijken en thuis te werken

9:45 De treinen rijden vanaf vandaag weer grotendeels volgens de gewone dienstregeling. Maar de reizigers lijken het nog even aan te kijken en thuis te werken. In station Utrecht Centraal is het rond 07.00 uur rustig. Ook bij de intercity naar Amsterdam bijvoorbeeld, waar het normaal gesproken een drukte van belang is.