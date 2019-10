Rechtszaak Nederlands bedrijf tegen Messi

Dat meldt De Telegraaf. De speler van Barcelona moet komende maandag onder ede komen getuigen over kinderspeelgoed.

De rechtszaak draait om een miljoenencontract dat het managementbureau van Messi vijf jaar geleden sloot met de Noord-Hollandse handelsfirma Easy2Company. In ruil voor wereldwijde publiciteit voor de in Nederland en België populaire Space Scooter (een hip stepje met hefboomaandrijving), kon de Argentijnse topvoetballer een fortuin op z'n bankrekening laten bijschrijven.