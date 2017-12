Recordaantal autobranden in Nederland, meeste in Brabant

TILBURG/DEN BOSCH - Het aantal autobranden in Nederland is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar. Alleen al over de eerste negen maanden verbrak 2017 een record en daar komt het vierde kwartaal met de 'traditionele' stijging rond de jaarwisseling nog bij. Verontrustend, vindt het Verbond van Verzekeraars.

Brabant staat bovenaan de weinig eervolle autobranden-ranglijst van het Verbond van Verzekeraars. Dat noteerde de eerste drie kwartalen van 2017 al 506 gevallen in de provincie, 28 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De provincies Zuid- en Noord-Holland staan met 463 (8 meer dan in 2016) en 394 (59 meer dan vorig jaar) op de tweede en derde plaats.

In andere provincies steeg het aantal autobranden eveneens, Limburg, Overijssel, Utrecht, Groningen en Zeeland uitgezonderd. Daar nam het aantal licht af.

Brabantse branden

In Den Bosch verwoestten vlammen eerder deze maand zes auto's en bestelwagens, allemaal eigendom van dakdekkers en schoorsteenvegers. In Breda, Bavel, Tilburg, Zundert en Etten-Leur vonden eveneens meerdere autobranden plaats. In Tilburg werd lange tijd gesproken van een pyromaan. Tot oktober gingen daar bijzonder veel auto's in vlammen op.

In Veen, waar traditioneel sloopauto's in de fik worden gestoken rond Oud en Nieuw, ging woensdagnacht het eerste voertuig in vlammen op en afgelopen nacht een tweede. Tientallen relschoppers bekogelden politie, brandweer en pers met stenen en bierflessen. Twee verdachten zijn opgepakt. Een 48-jarige man uit Veen wegens opruiing omdat hij de omstanders van de brand opstookte, een 29-jarige man uit Wijk en Aalburg wegens belediging van de politie.

Ruim 300 per maand

Met 2.808 autobranden in de eerste negen maanden van 2017 noteerde het Verbond het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Het waren er 90 meer dan vorig jaar, 398 meer dan in 2015, 544 meer dan in 2014 en 114 meer dan in 2013. De stijging over de eerste drie kwartalen van 20176 komt neer op 312 autobranden per maand.

Quote De stijgende trend verontrust ons, vooral omdat wij alleen de branden zien van auto's die (beperkt) casco-verzekerd zijn Rudi Buis, woordvoerder Verbond van Verzekeraars

,,Deze stijgende trend verontrust ons", zegt woordvoerder Rudi Buis. ,,Vooral omdat wij alleen de branden zien van auto's die (beperkt) casco verzekerd zijn. Voertuigen met een WA-verzekering die uitbranden, blijven buiten beeld. Als je die erbij optelt, is de stijging van het aantal autobranden nog veel groter."

Toch is het nog te vroeg om alarm te slaan, zegt Buis. ,,Dat doen we pas als de trend aanhoudt. Daarvoor moeten we de cijfers over de komende jaren afwachten."

Opzet