Recordbreker: 2022 is zonnigste ooit, Den Helder en Vlissingen spannen de kroon

KNVB roept op tot actie op Malieveld: ‘Laat amateurver­e­ni­gin­gen niet in de kou staan’

Sportverenigingen worden opgeroepen om maandagavond massaal in clubshirt naar het Malieveld in Den Haag te komen om de politiek duidelijk te maken dat er hulp nodig is om de stijgende energiekosten te kunnen betalen. De KNVB steunt de actie.

25 november