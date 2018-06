Recordjaar: RIVM verwacht half miljoen tekenbeten binnen twee maanden

De instituten verwachten dit jaar een absoluut record in het totale aantal mensen dat wordt gebeten. Volgens het RIVM was er namelijk in de eerste vijf maanden van dit jaar al een stijging van 29 procent in het aantal mensen dat een beet meldde via de speciaal daarvoor in het leven geroepen site: tekenradar.nl.



De stijging is vooral het gevolg van het grote leefgebied dat teken hebben in Nederland. Ook is het seizoen waarin teken actief zijn langer geworden, doordat het eerder warm is in het voorjaar. Bovendien ziet het RIVM dat het aantal (wilde) dieren stijgt dat 'gastheer' is van de teek, waardoor teken meer eitjes kunnen leggen.



,,Het aantal teken is mede daardoor toegenomen, maar het aantal besmette teken is met 20 procent waarschijnlijk niet groter’’, zei Arnold van Vliet van de Wageningen University eerder tegen deze krant. Alle tussen 2006 en 2016 gevangen teken zijn alleen de eerste jaren geanalyseerd op de mate van besmetting.



,,Die cijfers zijn vrijwel gelijk bij de teken die ons zijn toegestuurd.’’ Wel zijn er grote regionale verschillen. In sommige gebieden zijn slechts enkele teken besmet, op andere plaatsen meer dan de helft.

Ziekte van Lyme

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Tegenwoordig krijgen ongeveer 27.000 mensen per jaar deze ziekte; vier keer zoveel als twintig jaar geleden. Lyme kan onder meer voortdurende pijn, concentratieproblemen en vermoeidheid veroorzaken.



Het RIVM doet nu onderzoek naar testen die in Duitse laboratoria worden gebruikt, om te kijken of daarmee aan het begin van de behandeling voorspeld kan worden wie klachten zal houden. Dat zou het misschien mogelijk maken om langdurige klachten alsnog te voorkomen.

Blijven controleren