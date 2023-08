Recordpartij cocaïne in Rotterdam werd ontdekt door medewerker die pas paar weken in dienst was

Hoe de sluiting van deze fabriek een dorpje in z'n greep houdt: ‘Het is voor ons een mokerslag’

De impact van de beoogde sluiting van papierfabriek Stora Enso De Hoop werpt zijn schaduw vooruit over Eerbeek. Bedrijven in of rond het dorp gaan de klandizie van De Hoop missen. Voor inwoners zal de sluiting wennen zijn: het meer dan 85.000 vierkante meter grote terrein ligt midden in het dorp. Er breekt een onzekere periode aan, maar er zijn óók voordelen.