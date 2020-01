Records sneuvelen massaal door extreem hoge luchtdruk. Maar wat merk je ervan?

Baby in zaak rond ‘abortus­moord Diemen’ was al geboren, ‘de moeder wilde dit zelf’

9:00 De jonge zwangere vrouw die in oktober vorig jaar overleed in een flat in Diemen nadat ze abortuspillen, drank en drugs had ingenomen, wilde de abortus zelf. Dat is althans het verhaal van Dennis van E., de pensioendeskundige die verdacht wordt van doodslag op zijn Braziliaanse vriendin Patricia. Komende vrijdag staat hij voor het eerst voor de rechter.