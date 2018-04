Recordtemperatuur: Nederland smelt een maand eerder

Daarmee is vandaag de warmste 19 april sinds de metingen in 1901 begonnen. Het oude record, 24,3 graden, dateert van 1988. ,,In De Bilt werd om 14.00 uur 25,1 graad gemeten. Daarmee is nu bovendien de eerste officiële zomerse dag van 2018 een feit'', aldus een woordvoerder. Dat is volgens hem een maand eerder dan normaal. ,,Het is net geen vroegterecord. In 2007 noteerden we al op 14 april de vroegste officiële zomerse dag ooit. Het werd toen 27,6 graden.'