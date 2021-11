RedTeam heft zich op: ‘De zorg is nu echt stuk, het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid’

Het RedTeam, een groep experts uit diverse beroepsvelden, voorzag sinds medio vorig jaar het kabinet gevraagd en ongevraagd van adviezen over de bestrijding van de coronacrisis. Keer op keer voorspelde het RedTeam in een vroegtijdig stadium nieuwe coronagolven en koppelde daar maatregelen aan, maar die werden in de meeste gevallen genegeerd. ‘Niet anticiperen op dat wat voorspelbaar is en niet leren van de ervaring die we hebben pgedaan, is de slechtst denkbare keuze', zegt het RedTeam nu in een verklaring.