Reenike en haar gezin in paniek als ze hopeloos verdwalen tijdens boottochtje en het weer plotseling omslaat

Wat een mooie afsluiting van een week vakantie moest worden, eindigde vanmiddag voor Reenike Gunduz Yanik en haar gezin penibel. Tijdens een tochtje op de wateren van Giethoorn raakte het gezin verdwaald en kwam het midden in het noodweer terecht. Gelukkig was daar restaurant Smit waar ze liefdevol werden opgevangen. ,,Fijn dat zulke mensen er zijn.”

Het Amsterdamse gezin van Reenike Gunduz Yanik, bestaande uit zijzelf, haar man en haar drie kinderen, had er net een lekker weekje vakantie op zitten in Hof van Saksen in het Drentse Nooitgedacht. Vandaag, de laatste dag van de vakantie, besloot het gezin Giethoorn aan te doen en daar een boottochtje te maken. Maar wat begon als een zonovergoten trip, eindigde in paniek toen het gezin verdwaald raakte en het weer omsloeg.

,,Bij binnenkomst van het dorp zijn we gestopt bij de eerste de beste rederij die we zagen. We huurden voor twee uur een bootje zoals zoveel mensen doen. Alles ging prima, de zon scheen en de kinderen hadden het leuk. Tot het weer omsloeg en we ook nog eens compleet verdwaald waren. We zijn lange tijd achter iemand aangevaren die bij dezelfde rederij een bootje had gehuurd maar die was nergens meer te bekennen. En van de kaart die we mee hadden gekregen, werden we ook niets wijzer.”

Volledig scherm Van de kaart die Reenike en haar gezin meekregen werden zij niet veel wijzer. © Privéfoto

Wanneer donkere wolken zich samenpakken en het noodweer losbarst, probeert het gezin terug te varen. Maar in de wirwar aan kanalen en watergangen is het gezin hopeloos verdwaald. Een ander bootje waar ze achteraan varen, blijkt niet afkomstig van hun rederij en meert totaal ergens anders aan. Wanneer ook de beide telefoons uitvallen die ze bij zich hebben, ontstaat er toch wel enige paniek.

,,De kinderen begonnen te huilen en waren inmiddels helemaal doorweekt en verkleumd. Daardoor raakte ik toch wel in paniek. Vooral de jongere kinderen van 4 en 5 hielden zich helemaal aan mij vast. We hadden net het Giethoornsche Meer achter ons gelaten en wilde daar niet nog eens overheen.”

Kleurplaten en warme dekens

Het gezin besluit ergens aan te meren en doet dat bij restaurant en rederij Smit. Het blijkt een baken in de storm. De kinderen krijgen er warme dekens en een kleurplaat en het personeel biedt aan de man van Reenike naar hun auto te brengen. De rederij is gebeld met de mededeling dat zij hun boot bij Smit konden ophalen.

,,We zijn daar geweldig opgevangen. De kinderen konden warm worden en we hebben er wat te eten besteld. Fijn dat zulke mensen er zijn. We hadden geen idee hoe we zonder hulp thuis waren gekomen. We hebben een mooie fooi achtergelaten.”

Wie goed doet wie goed ontmoet

Liset is aan het werk als zij het verkleumde gezin binnen ziet komen. Ze vindt het mooi om te horen dat het gezin zo dankbaar is maar benadrukt dat het voor haar een normale reactie is. ,,Op dat moment zijn zij hier te gast en probeer je het beste te doen. Ik heb zelf ook wel eens voor een stortbui moeten schuilen na een ritje in de bakfiets met mijn zeven weken oude baby. Toen is hotelpersoneel ons op komen halen. Het is zo fijn als mensen zoiets doen.”

Liset brengt de man van Reenike naar hun auto en laat hem achter haar aan rijden, terug naar het restaurant. ,,Ze waren echt wel een stuk uit de richting. Als ze dat helemaal terug hadden moeten varen, dan waren ze zeker nog wel een half uur onderweg. Dat wilde ik zeker de kinderen niet aandoen. Het komt vaker voor dat mensen verdwalen. Ik probeer altijd behulpzaam te zijn. Wie goed doet, wie goed ontmoet zeg ik altijd maar.’

Volledig scherm Liset Smit op het terras bij het Restaurant aan het Zuiderpad. © Restaurant Smit