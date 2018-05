'Referendum blijft tot referendum donorwet'

Huisvuilop­ha­lers in Best bedreigd en uitgeschol­den na uitdelen rode kaarten

14:51 Huisvuilophalers in Best krijgen zoveel verwensingen en scheldkanonnades naar hun hoofd geslingerd, dat ze sinds kort beveiliging hebben om hun werk te kunnen doen. De aanleiding is een nieuw systeem voor afvalscheiding dat tot grote irritatie leidt. Honderden huishoudens hebben afgelopen weken rode kaarten gekregen omdat ze hun afval niet goed scheiden. De 'straf' is dat het vuil niet wordt opgehaald