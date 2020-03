Regels begrafenissen aangescherpt: alleen eerstegraads familie en anderhalve meter afstand

Eerder werd al gemeld dat het schudden van handen of een bemoedigende knuffel tijdens het condoleren van nabestaanden volgens de richtlijnen niet meer was toegestaan. Die regels zijn nu aangescherpt.



De uitvaarten die voor vandaag gepland zijn, gaan gewoon door volgens de regels van vorige week, waarbij gesteld werd dat niet meer dan 100 personen aanwezig mochten zijn. Vanaf morgen ziet het afscheid er anders uit. Dan geldt dat uitvaartplechtigheden bij uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen alleen nog maar mogen worden bijgewoond door zogeheten eerstegraads bloed- en aanverwanten. Dit zijn (adoptie-)ouders, (adoptie-)kinderen, (adoptie-)ouders van de partner en partner van (adoptie-)kinderen.



Daarnaast wordt van de aanwezigen gevraagd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te nemen. Nabestaanden met vragen over de uitvaart van hun dierbare wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen met hun uitvaartorganisatie.

Keuzes

De nieuwe regels stellen nabestaanden soms voor moeilijke keuzes, zegt Heidi van Haastert van de BGNU, de branchevereniging voor de uitvaartsector. ,,De kleinkinderen horen nu niet bij de eerstegraads familieleden. Dat zorgt voor lastige situaties bij de nabestaanden. Wij adviseren families daarom creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een livestream die iedereen op afstand kan volgen.” Volgens Van Haastert is er wel begrip voor de nieuwe regels, al heerst bij mensen natuurlijk ook het gevoel dat je maar één keer afscheid kan nemen.

De regels rondom het begraven van een persoon die is overleden aan het coronavirus, zijn niet gewijzigd. Bij die uitvaarten geldt ook dat er slechts plek is voor enkele familieleden om de dienst bij te wonen. Ook wordt geadviseerd de overleden persoon met het coronavirus niet nog een kus of knuffel te geven.

Omdat niet elke familie hetzelfde is en niet elke overledene evenveel eerstegraads nabestaanden heeft, zal het RIVM vandaag duidelijkere richtlijnen geven over hoeveel nabestaanden daadwerkelijk diensten fysiek mogen bijwonen. Dit op verzoek van de BGNU. ,,Voor ons staat de volksgezondheid voorop. We willen het risico op besmetting verlagen, maar we willen ook mensen de mogelijkheid geven hun verlies op hun eigen manier te verwerken.”