Regenboogvlaggen wapperen in heel Nederland

Het ministerie van Volksgezondheid richt dit jaar speciaal de aandacht op ouders van tieners. Uit een peiling is gebleken dat het merendeel van die ouders best met hun kinderen wil praten over geaardheid, maar de meeste ouders denken dat hun kind daar helemaal geen behoefte aan heeft. Over genderidentiteit wordt al helemaal weinig gesproken, aldus het onderzoek.

Solidaire buurtbewoners

Op sommige plekken in het land wappert de regenboogvlag al langer, en wordt hij voorlopig ook niet meer weggehaald. Zoals ook op het stadsdeelkantoor van Amsterdam- Oost. Opmerkelijk vaak was er de afgelopen maanden sprake van anti-homogeweld in het stadsdeel. Zo is een balkon waarvandaan de regenboogvlag werd gehesen in september bekogeld met eieren en een vuurwerkbom. Als solidariteitsactie tegen anti-homogeweld is vanaf 17 september permanent de regenboogvlag gehesen. Ook op andere plekken in de buurt hebben mensen de vlag permanent gehesen.