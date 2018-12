Reisadvies Frankrijk aangescherpt vanwege geplande demonstraties

De beweging van de Franse Gele Hesjes gaat ook morgen overal in de Franse hoofdstad demonstreren. Veel toeristen zien hun tripje naar Parijs daardoor in het water vallen. In België raadt Buitenlandse zaken een reis naar de Franse hoofdstad zelfs af. Mensen die toch naar de Franse hoofdstad afreizen, wordt aangeraden om alert te blijven.

De Franse politie heeft vanochtend 28 molotovcocktails en drie zelfgemaakte explosieven in beslag genomen op een rotonde die door Gele Hesjes wordt bezet in het Zuid-Franse Montauban, op 50 kilometer van Toulouse. De autoriteiten wijzen erop dat op het bezit van explosieven straffen staan die kunnen oplopen tot tien jaar cel. Frankrijk vreest ook voor ernstige incidenten op de manifestatie van morgen.

Eiffeltoren dicht

Wie toch naar Parijs gaat, moet er rekening mee houden dat veel van de bekendste attracties gesloten zijn. De Eiffeltoren, het Louvre, Musée d’Orsay, Centre Pompidou, warenhuizen als Galeries Lafayette en tientallen andere hoogtepunten van de Franse stad blijven morgen dicht vanwege de demonstraties van de zogenoemde gilets jaunes. Ook zijn zeker zes van de tien voetbalwedstrijden in de hoogste Franse voetbalcompetitie komend weekend afgelast, en zijn diverse operavoorstellingen geannuleerd.

Winkeliers en andere handelaars in de buurt van de Champs-Elysées kregen van de Franse politie al het advies om hun winkels te sluiten en tegen mogelijk vandalisme te beschermen door bijvoorbeeld straatmeubilair en reclameborden weg te halen. Veel winkeliers hebben zelfs hun vensters afgeschermd met panelen.

89.000 veiligheidsmensen

Afgelopen weekeinde liepen de demonstraties in Parijs volledig uit de klauwen. De Franse regering zet daarom morgen in het hele land 89.000 veiligheidsmensen in om de demonstraties in goed banen te leiden. Alleen al in Parijs zullen achtduizend manschappen worden ingezet.

,,We hebben hier te maken met mensen die niet komen om te demonstreren maar willen rellen en we willen de mankracht hebben om hen geen vrije hand te geven’’, aldus de Franse regering. Volgens Macron gaan ook tien pantservoertuigen van de gendarmerie de weg op. Dat is voor het eerst sinds de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005.