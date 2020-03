Reisbeperkingen nu in heel Italië

Zwarte Volkswagen Caddy boven water, nog onzeker­heid over lot vermiste Sten (20) uit Vollenhove

22:09 De politie heeft maandag aan het eind van de middag de auto geborgen die was gevonden in de Meppelerdiep, ten noorden van Zwartsluis. Het gaat om een zwarte Caddy, een zelfde soort auto als waar de zaterdagnacht verdwenen Sten Lok (20) in reed. De politie kon maandag aan het begin van de avond niet vertellen of er een persoon in de auto is aangetroffen.