Reisbranche noemt vertrek Benschop onvermijdelijk: ‘Is hem niet gelukt problemen op Schiphol op te lossen’

nepkleding Aflevering 2: wie zijn de verkopers?

Voor deze website dook Jorina Haspels onder in de wereld van de nepmerkkleding. Ze maakte een videoserie en schreef er een aantal artikelen over. In de tweede aflevering van de videoserie waarschuwt de politie tegen de handel in nepmerkkleding: de handel lijkt onschuldig, maar dat is het niet.

14 september