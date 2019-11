Reizigers al ruim drie uur vast in stilstaande trein bij Alphen aan den Rijn

live twitter / update Proces over moord op broer kroongetui­ge: ‘Door jouw zwijgen is wéér een dode gevallen, arme Derk’

15:51 In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp is vandaag het hoger beroep begonnen tegen Shurandy S., de man die heeft toegegeven dat hij de broer van kroongetuige Nabil B. heeft doodgeschoten. Reduan B. werd in maart 2018 in zijn kantoor in Amsterdam-Noord vermoord. Verslaggever Yelle Tieleman is bij de zaak aanwezig. Zijn tweets zijn onderaan dit artikel te volgen.