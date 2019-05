Rel bij GroenLinks rond vertrek Özdil: had dit niet wat chiquer gekund?

Toen ik nog als weekendhulp bij de Albert Heijn werkte, en als invaller op de communicatieafdeling van de Hogeschool Utrecht, waren interne relletjes toch het zout op je eitje. Een onderbreking van de dagelijkse sleur.



Zo voelde ik me ook héél even toen bij GroenLinks de Zihni Özdil-rel uitbrak. Mijn nieuwsgierige inborst wil er eerst alles over lezen. Wie zei wat? En wat vindt de rest ervan? Wat is er überhaupt in vredesnaam gebeurd?



Afijn, ik heb alle commentaren gelezen. Elke ‘hij zei, en Jesse zei, en Kathalijne zei, en de fractie zei, en de vrienden van Zihni zeiden, en alle andere mensen die denken te weten wat er precies gebeurd is zeiden’. Alle interne mails, alle uitgelekte gesprekken. En daarna had ik de hele Hemelvaartsdag nodig om alle modderspetters van het beeldscherm van mijn laptop te krabben.



Dat is het probleem met dit soort interne ruzies. Het begint als een interessante roddel en het eindigt met ongegeneerd moddergooien, waarvoor meteen excuses gemaakt worden, want ach, dat hadden ze allemaal helemaal niet willen doen, dat gooien, maar het gebeurde toch ineens. Sorry. Waarna er nog een beerput wordt opengetrokken.