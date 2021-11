Rellen in Rotterdam: politie schiet vele malen, zeven gewonden en tientallen arrestaties

Tot zaterdagochtend 04.30 uur geldt een noodbevel in de stad. Ondertussen is begonnen met het opruimen van de totale ravage. De politiewagens worden wegtakeld. Overal liggen kapotte stoeptegels, losgetrokken verkeersborden, dranghekken waarmee barricades zijn gebouwd, uitgebrande elektrische scooters, terrasstoelen, afgestoken knalvuurwerk.

Veel meer demonstranten

Op de demonstratie ter hoogte van de Koopgoot kwamen veel meer mensen af dan de politie vooraf had ingeschat. Gedacht werd aan tientallen demonstranten, maar het waren er honderden. Slechts enkele met een bordje of spandoek tegen het coronabeleid van de overheid, andere hadden een bivakmuts op.

Om acht uur gingen de eerste vuurwerkpijlen de lucht in en klonken keiharde knallen. Op het scanderen van ‘Rotterdam, Rotterdam’ na en ‘Rotterdam Hooligans’ was het een vreemd stil protest, zonder duidelijke boodschap, onderbroken door vuurwerkknal na vuurwerkknal.

Branden

De sfeer werd grimmig toen scooters in de brand werden gestoken. Toen de politie, die eerst langdurig op een afstandje had staan kijken, kort na half negen de menigte in reed, werden de agenten bekogeld met vuurwerk en stenen. De massa rende joelend achter het busje aan, dat op hoge snelheid wegreed.

De agenten kwamen zo in het nauw dat zij zich terugtrokken. Politiewagens- en busjes leeg achterlatend. In afwachting van versterking, die uit alle hoeken van Nederland werden opgeroepen. Net als ook de demonstranten uit heel Nederland zouden zijn gekomen, zo werden naast Feyenoordhooligans ook supporters van andere clubs gezien. N

Brandweer bekogeld

De brandweer die de brandende politieauto achter de C&A wilde blussen, waarbij het vuur dreigde over te slaan naar een woongebouw, werd bekogeld en moest zich terugtrekken. Hun bluswagen achterlatend. Agenten hier en elders schoten op de mensenmassa, ook gericht. Er zijn zeker zeven gewonden. Volgens de politie is ook een journalist gewond geraakt nadat hij belaagd werd door relschoppers. Voor welk medium het slachtoffer aan het werk was, is niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe hij er aan toe is.