Remkes in gesprek met boeren en kabinet, LTO wil 'meer dan handreikingen’

Update Grote boerenorga­ni­sa­ties ‘op één lijn’, maar alleen LTO gaat in gesprek met Remkes

LTO Nederland zal aanstaande vrijdag namens de grote boerenorganisaties ‘de boodschap van de boeren’ overbrengen aan een kabinetsdelegatie onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Dat is de uitkomst van overleg woensdagavond in Nijkerk. ,,We zijn eensgezind.”

4 augustus